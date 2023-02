Kein Alkohol, keine Medien, kein Essen? Was in der Fastenzeit zu beachten ist

Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch? Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit - die Tradition hat einen religiösen Ursprung. (Symbolbild) © Franziska Gabbert/dpa-tmn

Was ist die Fastenzeit?

Die Tradition des Fastens kommt in den meisten großen Weltreligionen vor. Die traditionelle Fastenzeit im Christentum dauert von Aschermittwoch bis Karsamstag vor Ostern, also in diesem Jahr bis zum 8. April. Die Sonntage werden nicht mitgerechnet. Sie wird teils auch Passionszeit genannt und soll an die Leidensgeschichte von Jesus bis zu seiner Kreuzigung erinnern.

Christen fasten in dieser Zeit für 40 Tage und besinnen sich so auf ihren Glauben. Traditionell wird dabei unter Fasten der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel oder eine Reduktion der Nahrungsaufnahme verstanden. Ähnliche Traditionen gibt es im Judentum vor Jom Kippur sowie im Islam im Ramadan.

Welche Möglichkeiten gibt es neben dem Nahrungsverzicht?

Heute ist die Fastenzeit für viele eher eine Zeit allgemeiner Einkehr und Reflexion. Die Bandbreite, die Interessierten zur Verfügung steht, ist groß.

In der evangelischen Kirche gibt es die Aktion "Sieben Wochen ohne". Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit" und will dazu anregen, sich und anderen Mut zu machen.

Anregungen für Klimagerechtigkeit und Umweltschutz dagegen will die Aktion "Klimafasten" der Kirchen geben, die in diesem Jahr in jeder Fastenwoche für ein anderes Thema sensibilisieren möchte. Das Motto der ersten Woche etwa lautet "Energie wertschätzen", in der letzten ist das Thema "Glück".