Dragqueens und "Silver Zone": Community bei AIDS-Konferenz bunt, lebendig, fest entschlossen

München - Bunt, lebendig und fest entschlossen zum Kampf gegen Vorurteile und Diskriminierung: So präsentiert sich in München beim Welt-AIDS-Kongress derzeit die internationale LGBTQ-Community.

Insgesamt rund 200 NGOs, Organisationen und Vertreter zahlreicher unterschiedlicher Communitys präsentieren sich derzeit in einer Halle der Welt-AIDS-Konferenz in Bayern beim Global Village.

Besucher des Global Village als Raum für Aktivisten und Organisation am Rand der Welt-AIDS-Konferenz haben ihre Vorschläge und Statements angepinnt. © Sabine Dobel/dpa

Am Montagabend hatten sich die Gäste aus aller Welt zum Auftakt der Konferenz extrem bunt und kämpferisch gezeigt. "Trans-rights now", skandierte eine Gruppe am Ende der Eröffnungszeremonie, bei der der ugandische Transmann Jay Mulucha unter Applaus schilderte, wie gefährlich das Leben für HIV-positive Transgender-Personen in Uganda sei.

Es sei wichtig, gehört zu werden. In Uganda, das bisher gute Fortschritte im Kampf gegen HIV gemacht hat, droht nun seit dem Jahr 2023 bei "schwerer Homosexualität" die Todesstrafe.

In einer "Silver Zone" im Global Village geht es speziell um ältere Menschen, die mit HIV leben. Diese müssten oft viele Medikamente nehmen, manche hätten eine lange HIV-Geschichte hinter sich, teils mit Komplikationen, sagte der örtliche Kongresspräsident Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar der TU München.

Teils seien sie zudem ein Leben lang diskriminiert gewesen, ergänzte Weismantel. Manche hätten noch unter dem 1994 abgeschafften "Schwulen-Paragrafen" 175 gelitten, der seinerzeit Sex zwischen Männern unter Strafe stellte.