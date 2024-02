Krank durch E-Zigaretten: "Ich spürte, wie es mir zunehmend schlechter ging"

Xavier kann sich noch allzu gut an jene schicksalshafte Nacht vor zwei Jahren erinnern: Schweißgebadet wachte der damals 18-Jährige auf, hatte akute Atemnot, wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass Xaviers Lungen nur 40 Prozent des Sauerstoffgehalts eines gesunden Erwachsenen aufnehmen konnten.

Bei einigen Jugendlichen gehören E-Zigaretten, auch Vapes genannt, einfach dazu. (Symbolbild) © 123rf/licsiren1

"Mir wurde klar, dass ich hätte sterben können", weiß Xavier heute. E-Zigaretten hat er seitdem nicht mehr angefasst.

Stattdessen hat er sich einer aktuellen Kampagne des Gesundheitsministeriums des australischen Bundesstaat New South Wales angeschlossen, will andere vor denn Gefahren des sogenannten Vapens warnen. Auch die Zeitung "The Sun" berichtete über sein Schicksal.

Xavier warnt: "Es ist ein ziemlich schmaler Grat, von ein oder zwei Zügen aus der Vape deines Kumpels bei einer Party, hin zum Kauf einer eigenen Vape, um sie ständig in deiner Hand zu halten."

Nach Einschätzung des deutschen Bundesgesundheitsministeriums sind E-Zigaretten im Vergleich zu Tabakerhitzern und Zigaretten zwar weniger schädlich, seien aber dennoch alles andere als harmlos. Insbesondere wird auf die Gefahr einer Nikotinabhängigkeit bei Jugendlichen hingewiesen, die zuvor nicht geraucht haben.

Allerdings kann die E-Zigarette bei der Entwöhnung von langjährigen Rauchern hilfreich sein.

In Australien sind nikotinhaltige E-Zigaretten dagegen nur noch auf Rezept erhältlich. Dies gilt auch für Touristen.