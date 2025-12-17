Magen-Darm-Welle in Bayern: Rotaviren auf Höchststand – Tausende betroffen

Erlangen - Viele Menschen in Bayern leiden derzeit unter einer hartnäckigen Magen-Darm-Erkrankung. Als mögliche Ursache gelten Rotaviren, denn die Zahl der gemeldeten Infektionen ist in diesem Jahr so hoch wie seit Langem nicht mehr.

Tausende Menschen leiden in Bayern an Magen-Darm. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Rund 4.000 Infektionen registrierte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen 2025 bisher. Zuletzt hatte die Zahl der Infektionen 2017 mit knapp 4.400 ähnlich hoch gelegen.



Auch das Landratsamt Cham meldete gehäufte Rotavirus-Infektionen bei Säuglingen und Kleinkindern in der vergangenen Woche.

Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes handele sich aber um voneinander unabhängige Fälle, sagte ein Sprecher.

"Eine konkrete Ursache für die zeitliche Häufung lässt sich derzeit nicht eindeutig benennen." Die Zahl der Rotavirus-Infektionen schwanke wie die der Norovirus-Infektionen über die Jahre, hieß es vom LGL.