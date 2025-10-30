Mehr als 700 Behandlungsfehler in Bayern festgestellt, doch viele Fehler bleiben im Dunklen

München - Mehr als 700 Behandlungsfehler hat es im vorigen Jahr laut dem Medizinischen Dienst in Bayern gegeben. Von 2199 überprüften Fällen habe sich in rund jedem dritten Fall (33,7 Prozent) eine fehlerhafte Behandlung bestätigt, teilte der Begutachtungsdienst für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung mit.

Ging etwas schief bei der OP? Nur mit einem Gutachten haben Patienten gegebenenfalls auch Anspruch auf Schadensersatz. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Das umfasst Fälle von Behandlungsfehlern, die bei den Patienten zu Schäden geführt haben, aber auch solche, die keine weiteren gesundheitlichen Folgen für die Patienten hatten.

In 28,3 Prozent der Fälle erlitten die betroffenen Patientinnen und Patienten durch den Behandlungsfehler einen Schaden.

Einen kausalen Zusammenhang zwischen der Behandlung und einem Schaden konnte der Medizinische Dienst in 542 Fällen (24,6 Prozent) feststellen.

In den übrigen Fällen ließ sich ein kausaler Zusammenhang nicht nachweisen oder dies blieb unklar.

"Eine nachhaltige Verbesserung ist nicht erkennbar", teilte Christine Adolph, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und leitende Ärztin beim Medizinischen Dienst Bayern, zu den Zahlen mit. Im Jahr zuvor war in 571 überprüften Fällen der Behandlungsfehler Ursache für einen Schaden.