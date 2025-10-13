Mode-Diagnose AD(H)S? Experten klären über Risiken und Begleiterscheinungen auf

Leipzig - Wohl kaum eine psychische Erkrankung wird derzeit öffentlich und so stark thematisiert wie die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: AD(H)S. Besonders in sozialen Medien trenden Videos, in denen vornehmlich Erwachsene über ihre Diagnosen, Begleiterscheinungen und ihren Umgang damit sprechen. Eine neue "Y-History"-Reportage des MDR widmet sich den Betroffenen und spricht mit Experten.

Kinder mit ADHS haben es in der Schule häufig schwer. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

"Bram hat in der ersten Klasse acht Schulwechsel gehabt", erzählt Romy (38), Mutter dreier Söhne, die wie sie selbst auch mit AD(H)S diagnostiziert worden sind. "Seine alte Lehrerin hat mir beispielsweise gesagt: 'Ihr Kind ist der Grund, dass ich krank bin und im Krankenhaus liege.'"

Immer wieder habe sie ihren Sohn aus der Schule abholen müssen, da dieser "nicht mehr tragbar" sei.

Neu ist die Beobachtung, dass gewisse Kinder unter motorischer Unruhe, mangelnder Impulskontrolle, Unaufmerksamkeit und leichter Ablenkbarkeit leiden, dabei keineswegs.

Laut dem Leiter der Forschungsstelle für die Geschichte der Psychiatrie, Prof. Holger Steinberg, an der Uniklinik Leipzig werden AD(H)S-Anzeichen bereits seit 120 Jahren einem einheitlichen Krankheitsbild zugerechnet. Bis klar wurde, dass Dopaminmangel die Ursache für die Verhaltensauffälligkeiten ist, musste erst noch ein Jahrhundert vergehen.