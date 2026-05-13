Nach Kreuzfahrt: Hantavirus-Patientin an künstliche Lunge angeschlossen

Paris (Frankreich) - Eine mit dem Hantavirus infizierte Französin befindet sich in kritischem Zustand.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgte der Abtransport der Passagiere von Teneriffa. © Europa Press Canarias/EUROPA PRESS/dpa

Die Frau liege auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in Paris, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Stéphanie Rist (52).

Die Lunge der Frau sei von dem Virus angegriffen, sagte der Infektiologe Xavier Lescure. Sie sei an eine künstliche Lunge angeschlossen worden.

Die Frau gehört zu den fünf Franzosen, die mit dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" unterwegs waren, das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffen war. Die übrigen vier Passagiere aus Frankreich sind bisher negativ auf das Virus getestet.

Sie und ihre Kontaktpersonen sind im Krankenhaus isoliert.