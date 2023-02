Pobacke fault ab! Schönheits-OP bringt Frau beinahe um

Dallas (USA) - Brazilian Butt Lifts (BLL) gehören zu den beliebtesten plastischen chirurgischen Eingriffe auf der Welt, obwohl sie ziemlich gefährlich sein können. Eine Frau aus Texas erzählte in einem viralen Video auf TikTok , wie diese Operation sie beinahe umgebracht hätte .

Ab dem Zeitpunkt begannen allerdings wirkliche Schwierigkeiten für die US-Amerikanerin , denn die Ärzte, die sie zunächst besuchte, weigerten sich, sie an ihrem Gesäß zu operieren. Angeblich war das Gewächs, welches aus abgestorbenem Fett bestand, zu groß.

Dort wurde ein Ultraschall angeordnet und ein Gewächs mit viel Flüssigkeit festgestellt, was schnellstens entfernt werden musste.

Als es so schlimm wurde, dass andere Menschen sie auf ihren unebenen Hintern ansprachen, ging Alex endlich zum Arzt.

In einem TikTok-Video , welches inzwischen schon mehr als 1,2 Millionen Mal angesehen wurde, erklärt sie kurz und knapp, wie dies ihr beinahe das Leben gekostet hätte.

Doch der Eingriff lief schnell aus dem Ruder, als das Gewebe in einer ihrer Pobacken anfing, abzusterben.

Alex wollte gerne einen größeren, runderen Hintern, also unterzog sie sich 2019 einer Schönheits-OP, die sich Brazilian Butt Lift nennt.

Inzwischen geht es der Texanerin besser, aber sie sagt, ihr neuer Hintern war das schreckliche Erlebnis nicht wert. © @conquistadolla/TikTok

Alex suchte verzweifelt nach ärztlicher Hilfe, da abgestorbenes Gewebe schnell zur Sepsis und dem Tod führen kann.

Schließlich fand sie endlich einen rekonstruktiven plastischen Chirurg, der ihr das Leben rettete. "Es war so lange am faulen, dass es ein Notfall war", erzählte sie in ihrem Video.

"Sie mussten meine Pobacke aufschneiden, ich habe die Narbe immer noch, es ist furchtbar", fuhr sie fort. Glücklicherweise konnten sie so all das abgestorbene Gewebe und die Flüssigkeit entfernen.

"Wenn ich meinen Arzt nie gefunden hätte, wäre es entweder eine riesige Entzündung geworden oder es hätte mich umgebracht", schließt sie ihre Geschichte ab.

Inzwischen geht es Alex glücklicherweise besser. In anderen Videos geht sie auch auf ihre Operation ein und rät Menschen dringend von dem Eingriff ab.

Viele andere Frauen würden ihr auf TikTok schreiben, dass sie ähnliche Erfahrungen mit BLLs gemacht hätten und das wäre ein runderer Hintern einfach nicht wert.