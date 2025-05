Trump will berüchtigtes Gefängnis wiedereröffnen: Auf nach Alcatraz!

San Francisco (USA) - Wer das berühmte Gefängnis von Alcatraz auf einer Insel vor San Francisco sehen will, hat künftig wohl die Wahl: Entweder man kommt als Tagestourist oder als Schwerverbrecher hinter Gitter.

Die Reise in die Vergangenheit führt dabei zu berühmten Verbrechern, taktischen Duschen und seltenen Vögeln.

Nutzt also die Chance, noch als unbescholtener Bürger nach Alcatraz zu kommen.

Das Besondere dabei: Der virtuelle Wärter spult nicht nur Geschichtszahlen und Zellenmaße herunter. Die Szenen werden an den jeweiligen Orten im Gefängnis von authentischen Geräuschen untermalt - vom Löffelklappern in der Küche über Lärm bei Gefängnisrevolten bis zum typischen Schließgeräusch einer Zellentür.

Nach der Anlandung erhält man im Besucherzentrum einen Audioguide, der während einer ungefähr zweistündigen Tour zum persönlichen Gefängniswärter wird. Mit ihm geht man gemeinsam in den Speisesaal, die Bibliothek und natürlich durch den düsteren Zellentrakt.

Alcatraz ist die größte Touristenattraktion von San Francisco. Nicht nur in der Sommersaison müssen Besuche weit im Voraus online gebucht werden.

Niemand sollte sich beim Kartoffelschälen eine Mordwaffe beschaffen können. Wer trotzdem erwischt wurde, wanderte tagelang in Isolationshaft. Wie sich die anfühlt, kann man in einer dunklen Einzelzelle selber testen - jedenfalls für ein paar Minuten.

In der Küche fällt beim Rundgang ein großes Brett mit aufgemalten Messern auf. "Nach dem Küchendienst wurde penibel kontrolliert, dass jedes Messersymbol tatsächlich von einem realen Küchenmesser bedeckt war", klärt der Audioguide auf.

Bett, Toilette, Waschbecken. Der Horizont der Häftlinge war fast rund um die Uhr auf die Zellengröße von 2,74 m mal 1,52 m beschränkt. Außerhalb ging es nur zum Duschen, zum Hofgang oder in den Speisesaal.

Schon gleich nach Indienststellung zogen auch viele Zivilisten auf die Insel. So wohnten Gefängniswächter samt ihrer Familien dort - unter ihnen auch 80 Kinder. Sie spielten im Garten unter den vergitterten Zellenfenstern der Schwerkriminellen.

Die 500 Meter lange schroffe Felseninsel wurde wegen ihrer abgesonderten Lage für den Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses auserkoren und am 1. Januar 1934 mit einem Bundesgefängnis eröffnet.

Minizellen für Schwerverbrecher: Der Hochsicherheitstrakt war auch Inspiration für Filme wie "Die Flucht von Alcatraz" oder "The Rock - Fels der Entscheidung". © IMAGO/Loop Images

Man kann getrost einen ganzen Tag auf Alcatraz verbringen. Immerhin gilt die Insel auch als Vogelparadies. So kann man Kaliforniermöwen und Schmuckreiher beobachten. Wer noch keine Taubenteisten und Pinselscharben kennt, kann sie auf Alcatraz kennenlernen.

Schon der ehemalige Insasse Robert Franklin Stroud war von den Inselvögeln so fasziniert, dass er in Haft zum anerkannten Vogelkundler wurde. Die Nationalparkverwaltung der Golden Gate National Recreation Area hat spezielle Schutzzonen während der Nistzeiten auf der Insel ausgerufen, an denen Besucher sie nicht stören dürfen.

Ausgerechnet die besonders ausbruchsichere Lage mitten im Meer besiegelte das Schicksal des Hochsicherheitstrakts. Weil die salzige Luft an dem Bau nagte, wurde das Gefängnis 1963 geschlossen - aus Kostengründen. Jetzt will Trump die Geschichte zurückdrehen und wieder die "gefährlichsten und gewalttätigsten Kriminellen" nach Alcatraz verfrachten.

Genießt im Sonnenuntergang also die Rückfahrt von der Insel - so lange es noch geht.

Tickets für die Gefängnisinsel gibt es ab 47,95 US-Dollar (derzeit rund 42 Euro) unter cityexperiences.com/san-francisco/city-cruises/alcatraz.