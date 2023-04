Probleme mit der Fruchtbarkeit? "Ewige Chemikalien" könnten der Auslöser sein

"Ewige Chemikalien" sollen die Chance auf eine Schwangerschaft reduzieren. (Symbolbild) © 123RF/ayphoto

Erst am vergangenen Montag veröffentlichte die WHO eine Studie, nach der eine von sechs Frauen Probleme mit ihrer Fruchtbarkeit hat. Nun veröffentlichten Wissenschaftler aus New York einen weiteren Bericht über die sinkende Feritilätsrate. Sie untersuchten, inwiefern sich die Chemikalien PFAS auf den Hormonzyklus sowie die Fruchtbarkeit bei Frauen auswirken.

PFAS ist die Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien, umgangssprachlich auch "ewige Chemikalien" genannt. Denn einmal in der Natur werden sie noch langsamer abgebaut als Plastik und existieren quasi für immer.

Enthalten sind sie in allem was fett-, schmutz- oder wasserabweisend ist, so das Bundesumweltministerium. Aber auch in Feuerlöschern, Kosmetik, Töpfen und Pfannen, Stichwort Teflon, kommen sie vor.

PFAS gibt es erst seit den 1940ern Jahren, in dem kurzen Zeitraum entwickelten sie sich jedoch zu Alltagsbegleitern. Da wir sie auf vielfältige Art und Weise konsumieren, sind sie mittlerweile auch in fast jedem Menschen zu finden.

Als Folge dessen wird vor allem bei Frauen die Chance auf eine erfolgreiche Schwangerschaft gesenkt, berichtet The Guardian. Die Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Jahres schwanger zu werden, sinkt bei hoher Konzentration im Blut um 40 Prozent.

Beunruhigend ist auch die Auswirkung der PFAS auf die gesunde Entwicklung der Schwangerschaft. Denn die Chance, dass das Kind lebend zur Welt kommt, sinkt um 34 Prozent.