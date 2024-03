Quälende Kopfschmerzen: Ärzte diagnostizieren Migräne, dann kommt Wahrheit ans Licht

Kirsty Connell arbeitet als Lehrerin in Old Stratford, Northamptonshire. © Brain Tumor Research

Die 39-Jährige hatte ständig das Gefühl, sie wäre nicht mehr in ihrem Körper, sondern an anderen Orten. Sie sah sich Auto fahren oder Kochen und das, während sie in der Realität gerade im Supermarkt stand.

Als die Kopfschmerzen immer intensiver wurden, verwies ihre Ärztin sie zu einem Neurologen, wie sie dem britischen "Brain Tumor Research"-Center berichtete.



Der stellte zunächst eine hormonabhängige Migräne bei ihr fest, ordnete aber zusätzlich eine MRT-Untersuchung an.

Dadurch fand man eine auffällige Masse an ihrem Gehirn.