Zecken im Freistaat auf dem Vormarsch: So wenige Sachsen sind bisher geimpft

Dresden - Mit steigenden Temperaturen werden die Zecken in Sachsen mobil.

Winzig klein, dafür aber ziemlich gefährlich: Zecken können gefährliche Erreger auf uns übertragen. © Sebastian Willnow/dpa

Die Tierchen können gefährliche Erreger übertragen, die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose auslösen.

Bis Mitte April wurden in Sachsen, wie schon im Vorjahreszeitraum, ein FSME-Fall gemeldet sowie 134 von Borreliose. Das sind zwölf weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2023, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Laut der Statistik der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) hat sich die Zahl der jährlichen FSME-Fälle seit 2014 mehr als verdoppelt, von 15 auf 34 im Jahr 2023. Im Jahr davor waren es in der Spitze 43.

Bis auf die kreisfreie Stadt Leipzig sowie die Landkreise Leipzig und Nordsachsen sind mittlerweile alle Regionen des Freistaates als Risikogebiet eingestuft. Borreliose kann unbehandelt zu Gelenk,- Herzmuskel und Nervenentzündungen führen. FSME beginnt mit grippeähnlichen Beschwerden, später sind auch Ausfälle im Nervensystem möglich.

Dagegen gibt es Impfungen, während Borreliose mit Antibiotikum behandelt wird.