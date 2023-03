Seltene Operation rettet 16-Jähriger das Leben: Ihr Schädelknochen wurde in ihrem Magen verstaut!

"Roddy war in der Lage, auf magische Weise einen Teil meines Schädels zu nehmen und diesen in meinen Bauch zu stecken, damit die Schwellung in meinem Gehirn zurückging. Ich weiß nicht wirklich, wie es funktioniert, aber es ist erstaunlich", wird die 16-Jährige von der britischen Nachrichtenseite " Shropshire Star " zitiert.

Ein Chirurg aus Glasgow hatte die rettende und riskante Idee: Roddy O’Kane entfernte ein Stück ihres Schädelknochens und verwahrte ihn in dem Magen der Teenagerin, damit er steril und durchblutet bleibt.

Im vergangenen Februar wurde Chelsey Smith (inzwischen 16) Opfer eines schweren Unfalls . Bei diesem Vorfall wurde sie so schwer verletzt, dass ihr Gehirn anschwoll.

Ein OP-Team unter der Leitung des Chirurgen Roddy O’Kane rette der 16-Jährigen das Leben. (Symbolbild) © 123rf/romanzaiets

An den Tag des Unfalls kann sich Chelsey nicht mehr wirklich erinnern. Allerdings kann die 16-Jährige nun mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Denn seit ihrer Operation unterzog sie sich einem strickten Reha-Programm und konnte so ihren Heilungsprozess unterstützen.

"Ich kann dem ganzen Team hier im Royal Hospital for Children in Glasgow einfach nicht genug für alles danken, was sie für mich getan haben, sie haben mein Leben gerettet und mir mein Leben zurückgegeben", zitiert die Zeitung das Mädchen.

Dadurch ist sie unter anderem wieder in der Lage, die Schule zu besuchen. Da sie sich, nach dem medizinischen Eingriff so schnell erholen konnte, wird die Teenagerin auch an der kommenden Prüfungsphase teilnehmen.

Nach ihrem Schulabschluss möchte die Teenagerin Buchhaltung studieren.