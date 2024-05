Frau nimmt Antibabybille und landet im Krankenhaus: "Hätte sterben können"

Emma Tuthill (32) erlitt vermutlich durch die Antibabypille eine Lungenembolie. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Emma Tuthill

Nachdem der Hausarzt ihr die Pille "Rigevidon" verschrieben hatte, plagten die Mutter eines Sechsjährigen mehrere Wochen später diffuse Schmerzen im hinteren Rückenbereich.

Anfang April folgte dann der komplette Zusammenbruch, Emma kam in das Universitätskrankenhaus Crosshouse in Kilmarnock. "Als ich nach meinem Anfall wieder zu mir kam, hatte ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Es war, als würde mich jemand ersticken, es war schrecklich", so die Schottin gegenüber dem Mirror.

Im Krankenhaus entdeckten Ärzte den Grund für die Beschwerden: Bei Emma hatte sich ein Blutgerinnsel gebildet. Zudem fanden Mediziner Embolien in beiden Lungenflügeln. Für die 32-Jährige ist klar: Das Ganze muss mit der Antibabypille zu tun haben!

Laut ihren Aussagen habe sogar ihr Hausarzt in der Klinik angerufen und sich für die Verschreibung des Medikaments entschuldigt. "Anfangs ging es mir sehr schlecht, am vierten Tag auf der Intensivstation kam der Arzt zu mir und sagte, ich hätte sterben können. Er sagte mir, dass es sich wie ein durch die Antibabypille provoziertes Gerinnsel anhöre."