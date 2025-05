So holt Ihr das Beste aus dem Sommer raus

Dresden - Der Wonnemonat Mai protzt längst mit aller Pracht - gefühlt hat das Sommerhalbjahr schon begonnen. Die perfekte Zeit also, um Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen, gesunde Routinen zu festigen und bewusste Pausen einzulegen. Doch wie nutzt man die warme Jahreszeit optimal? Hier ein paar Inspirationen aus den Bereichen Fitness, Ernährung, soziale Kontakte und Kurzurlaub.

Tipp: Warum nicht mal neue Sportarten ausprobieren, die im Sommer besonders viel Spaß machen? Zum Beispiel Stand-up-Paddling, Beachvolleyball oder Fitness-Kurse im örtlichen Park. Viele Kommunen bieten solche oft sogar kostenlose Open-Air-Kurse an.

Endlich macht der Sport im Freien wieder richtig Freude. Ob Yoga an Fluss oder Teich, Jogging im Park oder die schnelle Radtour ins Grüne: Besser als im stickigen Fitnessstudio fühlt man sich allemal. Wer frühmorgens oder abends trainiert, vermeidet zum einen die Mittagshitze, zum anderen startet (oder beendet) er oder sie den Tag auch mit einem Energie-Kick.

Auch das Trinken ist entscheidend: Zwei bis drei Liter Wasser pro Tag sollten es im Sommer auf jeden Fall sein. Wem das zu langweilig klingt, der kann zu "Infused Water" (Wasser mit Geschmack) greifen - das gibt es mit Zitrone, Minze oder Beeren. Aber: bitte ohne Zucker, also keine Limonaden. Auch alkoholische Getränke besser in Maßen genießen - sie entziehen dem Körper eher Flüssigkeit.

Tipp: Setzt auf saisonale Produkte. Erdbeeren, Tomaten, Zucchini oder Beeren sind jetzt besonders aromatisch und außerdem reich an Nährstoffen. Salate in allen Variationen, kalte Suppen wie Gazpacho oder Bowls mit Linsen oder Couscous sind nicht nur gesund, sondern auch schnell gemacht.

Der Braten hat Pause. Fast automatisch verlangt unser Körper im Sommer nach leichter Kost - was auch gut so ist. Knackiges Gemüse, frisches Obst und sowieso viel Flüssigkeit sollten jetzt auf dem Speiseplan ganz oben stehen.

Tipp: Nicht immer auf die anderen warten, sondern selbst aktiv werden! Dazu muss man nicht unbedingt aufs Wochenende warten. Auch über ein spontanes Feierabendbier oder ein gemeinsames Frühstück im Freien freuen sich die Angefragten meist wie Bolle. Vielleicht kann man sogar kleinere Rituale schaffen, um die Verbindungen zu stärken? Gemeinsames Kochen, ein regelmäßiger Lauftreff oder ein Buchclub im Garten bringen Ruhe - und Nähe - in den oft allzu hektischen Alltag.

Urlaubs-Feeling braucht keine weite Anreise. Schon ein Wochenendtrip ins nahe Mittelgebirge oder an einen idyllischen See kann wahre Wunder wirken. Mikroabenteuer, also kurze, spontane Ausflüge ins Umland, bieten neue Perspektiven und machen den Kopf wunderbar frei.

Tipp: Bewusst kleine Auszeiten planen. Das kann eine Übernachtung im Zelt sein, ein Tagesausflug mit dem Kanu oder auch der Kurzbesuch in einer Stadt, in die man "immer schon mal" wollte. Hauptsache Abwechslung im Alltag - oft sogar ohne große Kosten.

Wer sich vom Job schlecht lösen kann, vielleicht auch gerade keinen Urlaub bekommt, sollte wenigstens zu Hause für Erholung sorgen. Balkon oder Garten verwandeln sich mit Liegestuhl und Lieblingsbuch schnell in eine Wohlfühloase. Das Handy darf/sollte dabei gern mal außen vor bleiben.