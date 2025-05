Wie bei einer Dschungelprüfung: Frau ekelt sich vor Erdbeeren und Orangen

Ein Kindergeburtstag mit Kuchen und Snacks kann für Betroffene der Krankheit zu einer Qual werden. © Oliver Berg/dpa

Betroffen von Arfid sind sowohl Erwachsene als auch Kinder. Dabei könne es zum Beispiel um die Abwehr von Nahrungsmitteln aufgrund des Geruchs, des Geschmacks, der Konsistenz oder des Aussehens gehen, sagt Ricarda Schmidt von der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Leipzig.



Viele der Kinder oder Erwachsenen empfänden keinen Hunger, hätten Ängste vor dem Essen oder wenig Appetit. Manchmal sei die Abwehr gegen Essen so stark, dass Kinder Mangelerscheinungen bekommen oder abnehmen, sagt Schmidt.

Es sei mehr als allgemeine Mäkeligkeit oder wählerisches Essen, was viele Kinder im Rahmen ihrer Entwicklung zeigten und was meistens vergehe.

Arfid (kurz für: Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) wurde erstmals 2013 in einem Diagnoseleitfaden der USA als eigenständige Krankheit anerkannt. Die Essstörung wurde zudem in die Internationale Klassifikation der Erkrankungen der WHO von 2022 aufgenommen, die in Deutschland aber noch nicht genutzt wird.