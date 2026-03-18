Zwei junge Menschen tot, weitere in Lebensgefahr: Impfkampagne gestartet

Kent (Großbritannien) - In der englischen Grafschaft Kent sind mehrere junge Menschen schwer an Meningitis erkrankt, zwei Personen sind mittlerweile gestorben. Nun wurde eine Impfkampagne gestartet.

Die 18-jährige Juliette K. ist an den Folgen einer Meningitis-Erkrankung gestorben. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Exposed uk News

Nach einem Besuch im Club Chemistry in Canterbury sind zahlreiche junge Menschen mit schweren gesundheitlichen Beschwerden in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Viele befinden sich in einem kritischen Zustand, eine Person soll sogar im Koma liegen.

Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, sind inzwischen zwei der Betroffenen, die 18-jährige Juliette K. sowie Keeleigh G. (†21), verstorben.

Gesundheitsminister Wes Streeting hat umgehend reagiert und eine Impfkampagne für enge Kontaktpersonen in der Region Kent gestartet. Bislang wurden 700 Impfdosen verabreicht.

Parallel dazu wird derzeit geprüft, ob eine landesweite Nachholimpfung für ältere Jugendliche sinnvoll sein könnte, da die Impfung zum Schutz von Meningitis B erst 2015 eingeführt wurde.