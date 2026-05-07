07.05.2026 06:00 Massives Internet-Problem in Deutschland! Alle .de-Domains betroffen

Am späten Abend ist es bundesweit zu massiven Störungen bei .de-Domains gekommen.

Von Sebastian Günther

Deutschland - Am späten Abend ist es bundesweit zu massiven Störungen bei .de-Domains gekommen. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass sich Webseiten mit der Endung .de gar nicht oder nur zeitweise aufrufen lassen.

Millionen von Websites sind seit Stunden nicht aufrufbar. © Archiv Nach letzten Informationen liegt die Ursache nicht bei einzelnen Providern, sondern in der zentralen Infrastruktur für die deutsche Top-Level-Domain, die von der Genossenschaft DENIC betrieben wird. Demnach kommt es offenbar zu Problemen bei der DNS-Auflösung, also der Übersetzung von Domainnamen in IP-Adressen. In der Folge melden Browser für viele Adressen fälschlicherweise, dass die angefragte Domain nicht existiere, obwohl die Seiten grundsätzlich online sind. Betroffen sind dadurch nicht nur Websites, sondern teilweise auch E-Mail-Dienste, die auf .de-Domains basieren.

Steckt ein Hacker-Angriff dahinter?