Wer wurde 2025 am meisten gegoogelt? Platz drei ist eine echte Überraschung

Mountain View - Google ist nach wie vor die beliebteste Suchmaschine im Netz. Da stellt sich die Frage: Welche Personen wurden 2025 eigentlich am häufigsten gegoogelt?

US-Präsident Donald Trump (79) steht an der Spitze des Rankings. © picture alliance/dpa/AP | Alex Brandon

Ganz vorn liegt US-Präsident Donald Trump (79) mit 15.960.000 Suchanfragen, zeigt eine Erhebung der Plattform PlayersTime.

Mit 4.990.0000 Klicks Abstand (also 10.970.000 Anfragen) folgt sogleich ein Trump-Vertrauter: Unternehmer Elon Musk (54), dessen Verhältnis zum Präsidenten sich jedoch stark abgekühlt hat.

Der war letztes Jahr kurzfristig Trumps Berater, sorgte auch mit polarisierenden Beiträgen auf seiner Social-Media-Plattform X für Wirbel.

Überraschend: Im Google-Ranking steht Ex-Pornostar Mia Khalifa (32) mit 8.760.000 Klicks auf dem dritten Platz.

Sogar noch vor Popikone Taylor Swift (36) mit 8.090.000 Suchanfragen!