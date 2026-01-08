Wer wurde 2025 am meisten gegoogelt? Platz drei ist eine echte Überraschung
Mountain View - Google ist nach wie vor die beliebteste Suchmaschine im Netz. Da stellt sich die Frage: Welche Personen wurden 2025 eigentlich am häufigsten gegoogelt?
Ganz vorn liegt US-Präsident Donald Trump (79) mit 15.960.000 Suchanfragen, zeigt eine Erhebung der Plattform PlayersTime.
Mit 4.990.0000 Klicks Abstand (also 10.970.000 Anfragen) folgt sogleich ein Trump-Vertrauter: Unternehmer Elon Musk (54), dessen Verhältnis zum Präsidenten sich jedoch stark abgekühlt hat.
Der war letztes Jahr kurzfristig Trumps Berater, sorgte auch mit polarisierenden Beiträgen auf seiner Social-Media-Plattform X für Wirbel.
Überraschend: Im Google-Ranking steht Ex-Pornostar Mia Khalifa (32) mit 8.760.000 Klicks auf dem dritten Platz.
Sogar noch vor Popikone Taylor Swift (36) mit 8.090.000 Suchanfragen!
In Deutschland wurde vor allem einer gesucht
Dabei hatten "Swifties" 2025 eigentlich allen Grund, nach ihrem Idol zu googeln - schließlich bekam Taylor Swift einen Heiratsantrag ...
Beim Fußball zählt er zu den besten Profis aller Zeiten, auch im Google-Ranking spielt Cristiano Ronaldo (40) mit 7.760.000 Suchanfragen ganz vorne mit.
Weitere Such-Hits waren der Rapper XXXTentacion (†20, 7.580.000 Klicks), Sängerin Sabrina Carpenter (26, 6.880.000 Klicks) oder auch die Schauspielerin Sydney Sweeney (28, 5270.000 Klicks).
In Deutschland steht der 2025 neu gewählte Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) mit 697.000 Suchanfragen im Ranking ganz oben.
Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa/AP | Alex Brandon, GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP, picture alliance/dpa/PA Wire | Zed Jameson