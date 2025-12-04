Das waren laut Google die meistgesuchten Begriffe der Deutschen

Jedes Jahr blickt Google auf die Themen, Persönlichkeiten und Fragen, die die Menschen bewegt haben. 2025 liegen zwei Kategorien besonders weit vorne.

Von Carola Große-Wilde Hamburg - Bundestagswahl, Handball-WM und Fußball-EM der Frauen: Politische Themen und sportliche Großereignisse haben dieses Jahr auch die Internetsuche von Millionen Nutzern in Deutschland bestimmt.



Laut Google verzeichnete die "Bundestagswahl" im Jahr 2025 den höchsten Anstieg bei den Suchanfragen. © Robert Michael/dpa "Bundestagswahl" verzeichnete 2025 den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen, wie das Unternehmen in Hamburg bekannt gab. Auf Platz zwei landete die "Handball-WM", gefolgt von der "Fußball-EM der Frauen". Ebenfalls in die Top Ten der Suchdaten schafften es "Laura Dahlmeier", "Xatar" und "Labubu". Für seinen Jahresrückblick wertet Google nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen. "Politik und Sport sind die häufigsten Kategorien, die sich in den Toplisten immer wieder finden", sagte Sprecherin Lena Heuermann. "Von Politikverdrossenheit ist in Deutschland nichts zu spüren, im Gegenteil." Google Kritik an Google: KI will Fragen zum Holocaust nicht beantworten Viele Menschen hätten sich intensiv mit politischen Themen auseinandergesetzt. Das zeigten auch Fragen wie "Was ist die Schuldenbremse?" oder "Was ist die Brandmauer?" und "Wie wähle ich bei der Bundestagswahl?" Neben der Handball-WM und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft interessierte die Nutzer auch die Fußball-EM der Frauen. "Das zeigt wirklich, dass Frauensport in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist", sagte Heuermann. "Und es trägt auch der Leistung Rechnung, die die Frauen auf dem Platz gebracht haben." Besonders interessierte die Menschen Torhüterin Ann-Katrin Berger (35).

Menschen interessierten sich für tragische Schicksale von Laura Dahlmeier oder Xatar

Besonders für das Schicksal von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier interessierten sich die Menschen. © Matthias Balk/dpa Gleich drei Abschiede landeten in den Top-Trends. Besonders das Schicksal von Biathletin Laura Dahlmeier (†31), die im Sommer bei einem Bergunfall am Laila Peak ums Leben kam, bewegte die Menschen. Aber auch der Tod des deutschen Rappers Xatar (†43), der Anfang Mai in einer Kölner Wohnung tot aufgefunden wurde, sorgte für viele Suchanfragen. Genauso wie das Attentat auf den amerikanischen politischen Aktivisten Charlie Kirk (†31), der bis dahin in Deutschland nicht so bekannt war. "Durch seinen Tod sind die Suchanfragen unfassbar in die Höhe gestiegen", sagte Heuermann. Bei den Top Ten der deutschen Persönlichkeiten landete der Rapper Haftbefehl (39) mit seiner Doku auf Platz eins vor Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Heidi Reichinnek (37, Die Linke). "Die Doku über Haftbefehl hat ein wahnsinniges Interesse bei den Leuten geweckt. Und auch Menschen, die sich mit der Musik überhaupt nicht identifizieren können, haben die Doku geschaut, um mitreden zu können", sagte die Sprecherin. Google "Inkognito-Modus" doch nicht so privat? Google vor Gericht! Der dritte Platz für Linken-Politikerin Heidi Reichinnek unterstreiche, wie wichtig Social Media inzwischen für Politiker geworden ist. "Außerdem zeigt es, wo sich junge Menschen ihre Informationen herholen", betonte Heuermann.

