Großstörung legt Internet in und um Köln lahm: Problem mittlerweile behoben

Köln - Eine gravierende Störung beim Internetanbieter NetCologne führt aktuell zu massiven Internetausfällen in der Stadt und der Umgebung. Mittlerweile konnte sie aber behoben werden.

Die technische Abteilung arbeite derzeit fieberhaft an einer Lösung. Zwischen 9 Uhr und 17:15 sei es nahezu im gesamten Netz zu Ausfällen der Internet- und Telefondienste gekommen. Am Nachmittag konnte der Fehler dann behoben werden.

Viele Webseiten sind aktuell in Teilen nicht mehr erreichbar oder sogar völlig down – unter anderem auch die Homepage der Stadt Köln. Etliche Großkunden und Unternehmen in und rund um die Rheinmetropole sind ebenfalls betroffen.

Erstmeldung: 12. Februar, 11.52 Uhr; zuletzt aktualisiert: 19.30 Uhr