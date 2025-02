Dickdarmkrebs kostet TikTok-Star (†26) das Leben

Wie Daily Mail berichtet, litt die Amerikanerin seit zwei Jahren an Dickdarmkrebs im vierten Stadium, einer der häufigsten Krebsarten weltweit.

Am 7. Februar verließen sie schließlich die letzten Kräfte, was ihre über 170.000 Fans und ihre Familie in tiefer Trauer zurückließ.

Ihr untröstlicher Ehemann teilte den Tod seiner Frau in einem Instagram-Beitrag mit.