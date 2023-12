Bild von Mercedes auf Kaufland-Parkplatz erhitzt die Gemüter: "Der Stern erlaubt doch alles ..."

Zu sehen ist darauf ein Mercedes, der offenbar aus Rücksichtlosigkeit oder im vorweihnachtlichen Stress äußerst fragwürdig abgestellt wurde. Die Front ragt gerade noch so in eine Parkfläche. Außerdem steht das Auto komplett schräg zu den Parklinien. Im Wageninneren ist niemand mehr zu sehen.

Das Bild wurde in die Facebook-Gruppe "Parkkünstler Kulmbach" gepostet. "Gesehen am 23. Dezember beim Kaufland-Parkplatz", steht in der Beschreibung.

Doch es gibt auch Nutzer, die den Parksünder in Schutz nehmen. "Ich wäre bei solchen Bildern immer vorsichtig! Ich selbst habe beim Kaufland mal zwischen 2 'Parkkünstlern' eingeparkt. Und weil die zwei bescheuert in der Parklücke standen, stand ich natürlich auch ziemlich doof. Als ich dann nach zehn Minuten wieder rauskam, waren die beiden neben mir weg und ich hatte 'nen Zettel am Auto, auf dem stand, welch Volltrottel ich doch wäre, so zu parken!"

Ein weiterer Kommentarschreiber hat noch eine weitere Idee, wie es zu dem Park-Unglück gekommen sein könnte. "Vielleicht Parkbremse vergessen ... Ist mir erst mal passiert vor lauter Stress, auch an dem Tag, dem 23.12., und vorm Kaufland. Bin so erschrocken, wie mein Auto danach stand. Zum Glück ist nichts passiert!"