Neue Gnadenfrist für Windows 10: Microsoft gibt Euch ein weiteres Jahr Zeit
Deutschland/USA - Microsoft gibt Windows-10-Nutzern mehr Zeit: Das kostenlose Programm für erweiterte Sicherheitsupdates (ESU) wird für Privatanwender um ein weiteres Jahr verlängert.
Ursprünglich sollte der erweiterte Support für das Betriebssystem im kommenden Oktober enden. Nun erhalten berechtigte Systeme jedoch bis zum 12. Oktober 2027 weiterhin Sicherheitsupdates.
Wichtig: Das reguläre Supportende für Windows 10 bleibt weiterhin bestehen. Die Verlängerung gilt ausschließlich für das ESU-Programm ("Extended Security Updates"), das Ihr im Update-Center von Windows 10 kostenlos aktivieren könnt.
Wer bereits am ESU-Programm teilnimmt, muss nichts unternehmen. Die Verlängerung wird automatisch aktiviert und die zusätzlichen Updates werden ohne weitere Kosten bereitgestellt.
In einem aktualisierten Support-Artikel auf dem hauseigenen Windows-Blog begründet das US-Unternehmen den Schritt damit, dass viele Nutzer mehr Zeit für den Umstieg auf Windows 11 oder einen neuen PC benötigen.
Für Windows-10-Anwender bedeutet die Entscheidung von Microsoft vor allem eines: mehr Sicherheit und mehr Zeit für den Wechsel auf Windows 11 oder ein anderes Betriebssystem.
Titelfoto: Microsoft/Handout/epa/dpa