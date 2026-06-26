Neue Gnadenfrist für Windows 10: Microsoft gibt Euch ein weiteres Jahr Zeit

Deutschland/USA - Microsoft gibt Windows-10-Nutzern mehr Zeit: Das kostenlose Programm für erweiterte Sicherheitsupdates (ESU) wird für Privatanwender um ein weiteres Jahr verlängert.

Die kostenlosen Sicherheitsupdates für Windows 10 werden um ein weiteres Jahr verlängert. © Microsoft/Handout/epa/dpa

Ursprünglich sollte der erweiterte Support für das Betriebssystem im kommenden Oktober enden. Nun erhalten berechtigte Systeme jedoch bis zum 12. Oktober 2027 weiterhin Sicherheitsupdates.

Wichtig: Das reguläre Supportende für Windows 10 bleibt weiterhin bestehen. Die Verlängerung gilt ausschließlich für das ESU-Programm ("Extended Security Updates"), das Ihr im Update-Center von Windows 10 kostenlos aktivieren könnt.

Wer bereits am ESU-Programm teilnimmt, muss nichts unternehmen. Die Verlängerung wird automatisch aktiviert und die zusätzlichen Updates werden ohne weitere Kosten bereitgestellt.

In einem aktualisierten Support-Artikel auf dem hauseigenen Windows-Blog begründet das US-Unternehmen den Schritt damit, dass viele Nutzer mehr Zeit für den Umstieg auf Windows 11 oder einen neuen PC benötigen.