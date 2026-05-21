Virales Meme "Was ist denn mit Karsten los?": Jetzt ist klar, was wirklich passiert ist
Stuttgart - "Was ist denn mit Karsten los?" - Dieses Meme kennt hierzulande fast jeder. Doch was kaum einer weiß: Was war denn mit Karsten wirklich los, als er mit vollem Tempo aus dem Nichts gegen eine Wand rannte? Jetzt hat er sich dazu geäußert.
Im Format "Datteltäter" von Funk (gehört zu ARD & ZDF) zeigte sich Karsten nun in der Folge: "SAG MIR, welches VIRALE MEME ich bin?" Dort stellen sich Memes aus der Vergangenheit vor, prominente Creator wie "Zarbex" (28) oder "Parshad" (29) müssen diese dann erraten.
In der aktuellen Folge wird aufgelöst, was mit Karsten los war. Sein Meme entstand 2011, als er Teil der VOX-Sendung "Wildes Wohnzimmer" war.
"Ich bin seit langen Jahren Diabetiker. Und das war die Ursache", erklärt er.
Sein Zucker sei runtergegangen. "Da stand ein Kameramann und wir wollten eigentlich Mittagspause machen, weil wir schon den ganzen Vormittag gefilmt hatten." Karsten sei aber im Stress gewesen, der Tag anstrengend für ihn.
In seinem Kopf seien dann ein paar Botenstoffe nicht mehr angekommen. Sein Gehirn habe daraufhin zum Teil keinen Zucker mehr bekommen. Und dann, so versucht er sich zu erinnern, sei er einfach losgelaufen.
Karsten will auf Diabetes aufmerksam machen
"Der Kameramann, der wollte gerade seine Kamera ausmachen, [...] hielt dann drauf und ist hinterhergelaufen. Ja, und dann bin ich halt in den Stuhl eingeschlagen."
Der Sprecher der VOX-Sendung fragte dann: "Was ist denn mit Karsten los?" Der Satz ging viral. Weil es aber nie eine Antwort darauf gab, hielten sich immer wieder Gerüchte.
Für die Folge brachte er sogar den originalen Stuhl mit, gegen der er gerannt ist. "Der muss in ein Museum", scherzte Streamer Zarbex.
Karsten selbst hätte damals über das Meme ebenfalls gelacht, erklärt er. Mit seinem Auftritt will er nun auf die Krankheit Diabetes aufmerksam machen.
Laut der "Deutschen Diabetes-Hilfe" leiden hierzulande rund 11 Millionen Menschen an der Krankheit, davon 9,1 Millionen an Typ-2-Diabetes.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Youtube/datteltäter, Screenshot/Youtube/Philipp 100