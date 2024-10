Seltene Krebsart kostet TikTok-Star (†27) das Leben

New York - Influencerin Rachel Yaffe wurde nur 27 Jahre alt. Schon im Alter von 20 Jahren wurde bei ihr ein seltenes Leberkarzinom festgestellt. Nun hat sie den Kampf gegen den Krebs endgültig verloren.

Die New Yorkerin litt seit vielen Jahren an einem fibrolamellarem hepatozellulärem Karzinom, einer seltenen Form von Leberkrebs, der sehr aggressiv und ohne Vorwarnung besonders bei jungen Menschen auftritt, berichtet People.com .

Im September 2024 postete sie ein letztes Update nach einer Strahlentherapie, wo sie darüber sprach, dass sie einen Großteil ihrer Kraft verloren habe und es ihr unglaublich schwer falle, in Bewegung zu kommen.



Am 11. Oktober 2024 verließen sie schließlich die letzten Kräfte, was ihre über 55.000 Fans in tiefer Trauer zurücklässt.