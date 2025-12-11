Alleine unterwegs: Fabio zeigt, wie schön Ausflüge auch ohne Begleitung sein können
Hannover - Alleinsein löst bei vielen Menschen ein unangenehmes Gefühl aus. Für Fabio ist es eine bewusste Entscheidung.
Denn der Content Creator zeigt auf seinen Social-Media-Kanälen, dass man alleine Spaß haben, Neues entdecken und sich selbst besser kennenlernen kann - und dass "alleine sein" nicht gleich "einsam sein" bedeutet.
Wie Fabio gegenüber TAG24 erklärt, war sein Weg dorthin alles andere als einfach. Anfang 2025 kämpfte er noch mit den Folgen von Long Covid. "Ich lag tagelang im Bett, es ging mir wirklich sehr, sehr schlecht", erinnert er sich.
Doch als seine Gesundheit sich langsam stabilisierte, begann er, neue Dinge auszuprobieren - ohne auf den perfekten Moment oder andere Menschen zu warten. Mit einer Kamerabrille begann er dann, seine Erlebnisse für Social Media festzuhalten.
Anfangs war es ungewohnt: "Es ist mir schwergefallen, in der Öffentlichkeit mit mir selbst zu reden, mit der Kamera zu arbeiten oder auf Leute zuzugehen - wenn man alleine ist, fühlt sich alles erst einmal etwas komisch an." Doch Fabio ließ sich nicht entmutigen.
Fabio zeigt, wie schön Ausflüge allein sein können
Heute zeigt er, dass man keine Angst davor haben muss, Dinge alleine zu unternehmen und lebt sogar von seiner Social-Media-Arbeit.
Ob Café-Besuche, Ausflüge oder sogar Reisen: Er möchte seine Community ermutigen, die Hemmschwelle zu überwinden. "Viele denken, man sei komisch, wenn man etwas alleine macht - aber das stimmt nicht. Alleine sein kann richtig Spaß machen und man lernt sich selbst besser kennen", sagt Fabio.
Die Reaktionen seiner Follower bestätigen ihn: Viele schreiben, dass sie dank seiner Videos selbst den Mut gefunden haben, Aktivitäten alleine auszuprobieren und dabei positiv überrascht wurden.
Für ihn selbst sind die Videos auch eine Art Selbsttherapie geworden: "Ich merke selbst, dass es mir hilft, offener zu werden, Dinge auszuprobieren und weniger zu zerdenken", so Fabio gegenüber TAG24.
Er gibt auch klare Tipps für Einsteiger: "Man muss nicht gleich alleine in ein fremdes Land fliegen. Fang klein an: Nimm ein Buch mit ins Café, lerne an einem ruhigen Ort oder probiere kleine Aktivitäten in der Stadt aus. Je öfter man das macht, desto leichter fällt es."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/fabiospov, privat