Alleine unterwegs: Fabio zeigt, wie schön Ausflüge auch ohne Begleitung sein können

Hannover - Alleinsein löst bei vielen Menschen ein unangenehmes Gefühl aus. Für Fabio ist es eine bewusste Entscheidung.

Egal ob beim Erdbeerpflücken oder auf dem Oktoberfest - Fabio hat Spaß und ist keineswegs einsam. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/fabiospov

Denn der Content Creator zeigt auf seinen Social-Media-Kanälen, dass man alleine Spaß haben, Neues entdecken und sich selbst besser kennenlernen kann - und dass "alleine sein" nicht gleich "einsam sein" bedeutet.

Wie Fabio gegenüber TAG24 erklärt, war sein Weg dorthin alles andere als einfach. Anfang 2025 kämpfte er noch mit den Folgen von Long Covid. "Ich lag tagelang im Bett, es ging mir wirklich sehr, sehr schlecht", erinnert er sich.

Doch als seine Gesundheit sich langsam stabilisierte, begann er, neue Dinge auszuprobieren - ohne auf den perfekten Moment oder andere Menschen zu warten. Mit einer Kamerabrille begann er dann, seine Erlebnisse für Social Media festzuhalten.

Anfangs war es ungewohnt: "Es ist mir schwergefallen, in der Öffentlichkeit mit mir selbst zu reden, mit der Kamera zu arbeiten oder auf Leute zuzugehen - wenn man alleine ist, fühlt sich alles erst einmal etwas komisch an." Doch Fabio ließ sich nicht entmutigen.