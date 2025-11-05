"Umzug in den Himmel": Influencerin verliert mit nur 33 Jahren den Kampf gegen Krebs
Hamburg - Influencerin Kim Flint, Nichte der Schauspielerin Katja Flint (65), ist mit 33 Jahren an Krebs gestorben.
Die Hamburgerin Kim Flint ist nach einem langen Kampf gegen den Krebs am Montagmorgen friedlich eingeschlafen. Auf ihrem Instagram-Profil wurde die traurige Nachricht unter dem Titel "Umzug in den Himmel" veröffentlicht. Ein begleitendes Foto zeigt Kim gut gelaunt beim Wasserski.
Die junge Frau dokumentierte auf ihrem Profil regelmäßig ihren offenen Umgang mit der schweren Diagnose Nebennierenkarzinom - ein Tumor der Nebennierenrinde. Dabei zeigte sie nicht nur die schönen Momente ihres Lebens, wie etwa die Hochzeit mit ihrem Ehemann Jan Henrik, sondern auch die Tiefpunkte, die die heimtückische Krankheit mit sich brachte.
Ihr ehrlicher Umgang mit der Krankheit inspirierte viele Menschen und machte sie zu einem Vorbild.
Noch vor wenigen Tagen gab es Hoffnung
Erst vor einer Woche hatte Kim Flint voller Optimismus einen Beitrag geteilt, in dem sie von einer neuen, vielversprechenden Therapie berichtete. "Die Hoffnung. Der Strohhalm ist da. Leute, ich fasse es einfach nicht. Licht am Horizont. Wir haben eine neue, sehr vielversprechende Therapie für mich gefunden [...] Daumen drücken, und nun heißt es hoffen", schrieb sie.
Zahlreiche Follower reagierten erschüttert auf den plötzlichen Tod und sprachen der Familie in den Kommentaren ihr Beileid aus.
Auch die Moderatorin Patrice Aminati (30), die selbst offen über ihre Krebserkrankung spricht, teilte Kims Posting in ihrer Instagram-Story und drückte ihre Trauer aus.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/Kim_flint