"Umzug in den Himmel": Influencerin verliert mit nur 33 Jahren den Kampf gegen Krebs

Kim Flint (†33) ist am 3. November 2025 friedlich eingeschlafen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/Kim_flint

Die Hamburgerin Kim Flint ist nach einem langen Kampf gegen den Krebs am Montagmorgen friedlich eingeschlafen. Auf ihrem Instagram-Profil wurde die traurige Nachricht unter dem Titel "Umzug in den Himmel" veröffentlicht. Ein begleitendes Foto zeigt Kim gut gelaunt beim Wasserski.

Die junge Frau dokumentierte auf ihrem Profil regelmäßig ihren offenen Umgang mit der schweren Diagnose Nebennierenkarzinom - ein Tumor der Nebennierenrinde. Dabei zeigte sie nicht nur die schönen Momente ihres Lebens, wie etwa die Hochzeit mit ihrem Ehemann Jan Henrik, sondern auch die Tiefpunkte, die die heimtückische Krankheit mit sich brachte.

Ihr ehrlicher Umgang mit der Krankheit inspirierte viele Menschen und machte sie zu einem Vorbild.