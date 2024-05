Geld oder Leben? Junge Frau trifft Entscheidung, die alles verändert

Ellie Kate (22) wollte als "Girlboss" durchstarten und viel Geld verdienen. Der Job machte sie kaputt. Nun arbeitet sie als Barista, verdient zwar weniger, ist aber deutlich zufriedener mit ihrem Leben. © Screenshot TikTok/elliekate___

So auch die Influencerin Ellie Kate. Als Freelancerin arbeitete die 22-Jährige bis zu zwölf Stunden am Tag für ein Unternehmen, das Personal vermittelte. Bis sie plötzlich hinschmiss, um als Barista zu arbeiten, berichtet die New York Post.

Jetzt beginne ihr Arbeitstag um 4.30 Uhr und ende spätestens um 14 Uhr. Das freue sie, denn so könne sie ihre "geistige Energie" wiedererlangen.

Ursprünglich hatte Ellie vor, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren und sich als "Girlboss" finanziell zu behaupten. Doch dann merkte sie, dass sie ihr Leben nicht wirklich genoss.

In den sozialen Medien, wo sie auf ihrer TikTok-Seite schon mehr als eine Million Likes für ihre Beiträge gesammelt hat, erzählte sie, wie sie sich von einer "Karrieremacherin" in einem Unternehmen hin zu einer Person entwickelte, für die ihre eigene Ruhe oberste Priorität hat.

"Früher habe ich mir selbst so viel Druck gemacht", sagte sie. Statt als junger Mensch ein aufregendes Leben zu führen, hatte sie Stress im Job und dachte "jede Minute darüber nach, wie ich noch mehr Geld verdienen kann. Doch ich konnte nie abschalten, war ständig in Eile".

Bis ihr Privatleben verschwand ...