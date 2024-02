Fahrlehrer wird zu Nachtfahrten befragt und antwortet echt gründlich

Fahrlehrer Bora Sirimsi (27) ist auf TikTok und Instagram ein wahrer Held. Doch er liefert auch sinnvolle Informationen rund ums richtige und sichere Autofahren. © Montage: Instagram/fahrlehrerbora

Ob mit Clips über bereits äußerst fahrerfahrene Schüler, die oft besser einparken als jeder Mittvierziger oder besondere Kniffe für die Fahrprüfung - beim 27-Jährigen wird nahezu jedes Thema rund um das Verhalten auf vier Rädern thematisiert. Ein aktueller Clip dürfte aber auch für routinierte Lenker ansehenswert sein.

Zu Beginn der Aufnahme ist der Pauker in seinem Wagen zu sehen. Dabei ist eine Text-Einblendung zu sehen, die wohl eine tatsächlich gestellte Frage eines Schülers widerspiegelt: "Dein Fahrschüler fragt, was bei einer Nachtfahrt gelernt wird."

Keinesfalls eine unberechtigte Frage - eine Auswahl entsprechender Antworten lieferte Fahrlehrer Bora in seinem Video auch direkt hinterher. So sieht man nach einem kurzen Kameraschwenk in Richtung Mond zunächst auf Textbasis erklärt, dass man sich keinesfalls auf die Scheinwerfer des Gegenverkehrs konzentrieren sollte, da ansonsten Augenprobleme und auf Dauer schlechte Sicht vorprogrammiert seien.

Weiterhin erklärte Bora veranschaulichend, dass es ratsamer sei, sich am rechten Fahrbahnrand zu orientieren. Sollten mal gar keine Autos auf den nächtlichen Straßen unterwegs sein, dürfe das Fernlicht gern eingesetzt werden, jedoch natürlich "ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden".

Ebenfalls essenziell: Seine Geschwindigkeit sollte man laut Fahrlehrer Bora stets an seine Sichtverhältnisse anpassen, da ansonsten das Unfallrisiko weitaus höher und die Chance auf plötzliche Gefahren zu reagieren deutlich geringer sei.