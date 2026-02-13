Insta-Friseurin Jutta Gsell geht viral: Mutter nannte ihre Brille "hässlich"

Bad Mergentheim - Die Bad Mergentheimer Friseurin Jutta Gsell ist mit ihrem Salon ein Social-Media-Phänomen geworden: Knapp 149.000 Instagram -Follower feiern ihre Frisuren.

Jutta Gsell begeistert und polarisiert auf Instagram. © Jason Tschepljakow/dpa

Gsell bleibt gelassen angesichts der Reichweite ihrer Beratungs- und Salon-Schnipsel bei Instagram: "Mit ein paar uncharmanteren Kommentaren kann ich leben", sagt sie. Und: "Ich arbeite nicht für die Welt da draußen. Ich arbeite für die Kundin, die bei mir auf dem Stuhl sitzt, oder für meinen Kunden."

Denn ihr Terminkalender ist konstant vier Monate ausgebucht, Kundinnen und Kunden pilgern bis zu 500 Kilometer nach Tauberfranken, um Gsells überraschende Styles zu erhalten - sie fragt meist nur, was sie nicht machen soll, und legt los.

Markenzeichen ist ihre markante Brille: "Seit meinem 15. Lebensjahr trage ich sie, ich sehe echt schlecht - Mama nannte die erste beim Kauf 'hässlich', ich fand sie schön. Es ist mein Schön an Brille und ich muss sie tragen."

Und Haare? Sind für Gsell weit mehr als Standard-Looks: "Nicht loyal, hochemotional, Identität und eine eigene Geschichte", das sind Haare für die Frau, die den Beruf des Friseurs nach eigenen Angaben "feiert".