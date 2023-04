Social-Media-Experte warnt: Achtung vor der Kostenfalle Musik auf Instagram und TikTok!

Macht eine Airline die Jerusalema Challenge, ohne vorher die Lizenznutzung abzuklären, könnte es sehr teuer für sie werden. Darüber klärt Social-Media-Experte Andreas Szabó (r.) auf. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/reddakteur, TikTok/mahem.limbu

Darüber informierte der Dresdner Social-Media-Berater Andreas Szabó auf seinem Instagram-Account.

Doch nicht nur auf der beliebten Social-Media-Plattform aus dem Hause Meta wird bei kommerzieller Nutzung lizenzierter Musik kräftig abgemahnt: Auch auf TikTok kann es teuer werden, wenn die Rechte am Song für den neuesten Clip nicht geklärt wurden.

Besonders fies: Bisher kann man als beruflicher Content Creator nicht sehen, welche Musik auch kommerziell genutzt werden darf und welche nicht.

"'Kommerziell' sollte man weit fassen", schreibt Szabó. Jeder der in irgendeiner Weise wirbt - sei es eine Firma, eine Behörde, ein Verein oder der noch kleine Influencer mit ein paar Tausend Followern - sollte die Finger von Trendsounds und Popsongs aus den aktuellen Charts lassen!

Auf vielen Accounts verschwinden derzeit Videos oder werden neu gepostet - mit lizenzfreier Musik. Und das ist auch gut so, meint der Dresdner Social-Media-Experte. Denn "Verstöße können richtig teuer werden".

"Bei der Jerusalema Challenge soll für eine Landespolizei eine vierstellige Summe an Nachlizenzierungskosten fällig geworden sein", berichtet Szabó. Doch während sich große Unternehmen oder staatliche Behörden den Fauxpas vielleicht noch leisten können, steht ein kleiner Content Creator in so einem Fall vielleicht finanziell vor dem Aus.