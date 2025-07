Frau findet Traumschuhe: Als sie den Preis sieht, klappt ihre Kinnlade nach unten

Pennsylvania (USA) - Was für ein Glücksfund! Als Evelyn kürzlich ein Paar Schuhe in einem Second-Hand-Laden entdeckte, klappte ihr die Kinnlade nach unten.

Bei diesem Fund klappte Evelyns Kinnlade nach unten. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/evelynpastuizaca (2)

"Ihr könnt aufhören, in An- und Verkäufen zu störbern, ich hab gerade den Jackpot geknackt", berichtete sie vergangene Woche voller Stolz auf ihrem TikTok-Account. Dazu teilt sie ein Video von ihrem neusten Kauf: originale "Steve Madden"-Sandalen mit Keilabsatz in der Farbe Braun mit ledernen Blümchen-Details. Ein waschechter Hingucker!

Evelyn konnte ihr Glück kaum glauben. Neu kostet genau dieses Paar etwa 120 Euro - nicht gerade billig.

Umso glücklicher war die junge Frau also, als sie auf das Preisschild der gebrauchten Schuhe schaute: Umgerechnet kosteten die gerade einmal 4,25 Euro. Gerade einmal drei Prozent vom Originalpreis!

"Ich bin ganz aus dem Häuschen", schrieb sie begeistert zu dem Clip, der innerhalb weniger Tage bereits mehr als 1,9 Millionen Mal angeklickt wurde.