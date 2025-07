Frau kauft Schnäppchen-Jacke: Was sie dann in der Tasche findet, lässt sie sprachlos zurück

Washington (USA) - Eine junge Frau konnte ihren Augen kaum trauen, als sie kürzlich nach dem Besuch eines An- und Verkaufs nach Hause kam - und eine überraschende Entdeckung in einem Kleidungsstück machte.

So kam sie wenige Stunden später nach Hause und bemerkte, dass sich in der Jackentasche etwas befand. Kurz darauf staunte sie nicht schlecht.

Ein echtes Schnäppchen! Was die junge Frau dann jedoch entdeckte, ließ ihre Kinnlade nach unten klappen.

Im Schnitt kosten diese dann 1,99 US-Dollar pro Pfund, umgerechnet macht das also etwa 1,70 Euro für ein halbes Kilo. Demnach kann das Fundstück von Ebubechi nicht mehr als sieben Euro gekostet haben.

Die lag in einer sogenannten "Goodwill-Bin", einer Tonne, in der die Kleidungsstücke nicht nach Stück, sondern nach Gewicht bezahlt werden.

So hatte sie in einem Secondhand-Laden eine Jacke entdeckt und sich sofort schockverliebt.

In dem Video, das bereits mehr als 530.000 Mal angeschaut wurde, sitzt Ebubechi auf einem Stuhl und beginnt, langsam Banknoten zu zählen, die in der Tasche gesteckt hatten - und kommt dabei auf den schockierenden Wert von ganzen 705 US-Dollar (etwa 600 Euro).

"Ich weiß nicht, was ich gerade mit mir anfangen soll", schüttelt die junge Frau sprachlos den Kopf. "Oh mein Gott!"

Anschließend führt sie einen kleinen Freudentanz auf, während sie den überraschenden "Zahltag" besingt und schließlich wieder ungläubig die Hände vor den Mund schlägt: "Was zur Hölle?"

Was Ebubechi schließlich mit dem Geld gemacht hat, behielt sie vorerst für sich. Behalten wird sie die Scheine aber auf jeden Fall. So erklärte sie einem Nutzer in einem Kommentar, dass sie das Geld wirklich gebraucht habe.