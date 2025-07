Frau betritt Laden: Als sie sieht, was für ein Bild an der Wand hängt, klappt ihre Kinnlade nach unten

Kalifornien (USA) - Eine junge Frau staunte nicht schlecht, als sie kürzlich einen Secondhand-Laden im US-Bundesstaat Kalifornien betrat - und dabei ein ganz bestimmtes Bild an der Wand entdeckte.

Sandra konnte ihren Augen kaum trauen, als sie ihr eigenes Bild in einem Secondhand-Laden entdeckte. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/sanddraa_xo (2)

Das kam ihr nämlich merkwürdigerweise mehr als nur ein bisschen bekannt vor.

In einem Video, das Sandra seither auf ihrem TikTok-Account geteilt hat, läuft sie mit einer Freundin durch den An- und Verkauf und kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus.

"Ruf sofort deine Mutter an", murmelte Sandras Begleitung, während die junge Frau nach Luft schnappen musste. "Oder deine Schwester. Ruf einfach irgendwen an."

Die Kamera schwenkt derweil auf ein Bild an der Wand des Geschäfts, das in einem schmuckvollen goldenen Rahmen hängt. Darauf zu sehen: eine junge Frau in einem ausladenden rosa Kleid mit blauen, gelben und lila Details.

Ein Kleid, das Sandra nur allzu gut kennt. Der kuriose Grund: Hierbei handelt es sich um ein Foto von ihr selbst zu ihrer Quinceañera - also ihrem 15. Geburtstag vor ein paar Jahren.

"Wie ist das hier gelandet?", fragt Sandras Freundin weiter, bevor sie in den Raum wirft, dass der Vater der jungen Frau es vielleicht verkauft hat.

In der Caption des Videos verriet Sandra schließlich, dass sie vor Ort noch versucht hatte, das Bild zu erwerben - das habe allerdings nicht geklappt.