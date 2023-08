Freunde wollen Klingelstreich machen, doch was dieser Junge dann sagt, berührt Millionen im Netz

Jacksen Proell (13) hatte keine Lust auf Streiche spielen und hielt stattdessen an der Haustür einer Fremden eine bewegende Rede. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ashleyfayeann

Am 11. Juli war eine Gruppe von Freunden in Brainerd unterwegs, als diese beschlossen in der Gegend für etwas Unmut zu sorgen.

Die Teenager wollten bei ihren Nachbarn Klingelstreiche spielen, bei denen man an einer Haustür klopft oder klingelt und sich anschließend davonmacht. Dies brachte Verwirrung für die Anwohner und wohl eine Menge Adrenalin wie auch Spaß für die Jungs.

Einer von Ihnen - der 13-jährige Jacksen Proell - hatte aber an diesem Tag überhaupt keine Lust, jemandem einen Streich zu spielen.

Als die freche Truppe schließlich am Haus von Ashley Mann (28) ankam und ihre Klingel drückten, blieb Jacksen im Gegensatz zu seinen Freunden kurzerhand vor der Tür stehen.

Manns Videotürklingel nahm daraufhin eine bewegende Rede auf, die der Teenager vom Stapel ließ: