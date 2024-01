Kellnerin versteckt sich vor wütender Kundin: "Ich hab echt Angst!"

Voller Angst sieht "jorlala" in die Kamera. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/jorlala (2)

In einem Video (siehe unten), das auf TikTok bereits mehr als 7,4 Millionen Mal angesehen wurde, sitzt eine junge Frau in einem Café hinter dem Tresen versteckt. Verängstigt blickt sie dabei in die Kamera, im Hintergrund ertönt ein lautes, andauerndes Hämmern.

"Hört Ihr das?", fragt die Userin "jorlala" verunsichert. "Das ist das Geräusch von einer Person, die gerade versucht, in den Laden zu kommen."

Das Problem an der Sache: Das Café hatte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

"Ich hab echt Angst", so "jorlala" weiter. "Wir haben alle Lichter ausgeschaltet. Ohne Witz. Ich habe alle Lichter in diesem Laden ausgeschaltet, weil ich dachte, was soll das?"



Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die wütende Dame an der Tür hatte über "Too Good To Go" bestellt - eine App, die es Restaurants ermöglicht, unverkaufte, überschüssige Lebensmittel zu einem geringen Preis anzubieten.

Leider hatte die Kundin dabei das Zeitfenster verpasst, in dem sie ihre Bestellung hätte abholen können. Dies schien sie jedoch nicht einzusehen.