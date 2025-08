Zu hübsch zum Arbeiten? Influencerin sorgt mit Aussage für Empörung

Indiana (USA) - Eine US -Influencerin (21) erklärt, sie sei schlichtweg zu hübsch für einen gewöhnlichen Job und sorgt damit für Aufruhr.

Lucy Welcher (21) hält sich für zu hübsch, um einen gewöhnlichen Job auszuüben. © Instagram/Screenshot/lucywelcher

Lucy Welcher macht auf TikTok keinen Hehl daraus, dass sie sich ein klassisches Berufsleben so gar nicht vorstellen kann.

In einem ihrer Videos rechnet sie offen mit dem typischen Arbeitsalltag ab: "Sieht es so aus, als würde ich die nächsten 60 Jahre jeden Tag um sechs Uhr früh aufstehen wollen? Nein!", erklärt sie ihrer Community mit einem Starbucks-Eiskaffee in der Hand.

Dann fügt sie hinzu: "Ich bin zu hübsch dafür" - eine Aussage, die bei vielen Usern für Kopfschütteln sorgt.

Denn während einige ihre Ehrlichkeit und Selbstironie feiern, empfinden andere ihre Aussagen als Ausdruck von Faulheit. "Du bist für gar nichts zu hübsch!", kommentiert eine Nutzerin.