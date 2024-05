23-Jährige verliert Haare wegen Chemotherapie: Was ihr Freund dann tut, rührt alle zu Tränen

Großbritannien - Faye (23) hat Krebs . Die junge Frau leidet seit rund einem Jahr an einem sehr seltenen Weichteilsarkom. Ihr Verlobter Marshall Exler ist immer an ihrer Seite. Mit ihren TikTok-Videos berühren sie Millionen Menschen.

Marshall und Faye (23) halten fest zusammen- © Bildmontage: Screenshot/Instagram/marshallexler

Eigentlich wollte Marshall auf TikTok über seine Abnehm-Reise berichten, doch als seine Freundin Faye im April 2023 die Krebsdiagnose bekam, änderte sich ihr beider Leben für immer.

Der Brite zeigt regelmäßig Clips aus dem nun völlig veränderten Alltag des jungen Paares. So ist auf einem Foto in einem der vielen Videos eine Wucherung an Fayes linken Oberschenkel zu sehen. Den Tumor entdeckte die 23-Jährige kurz bevor sie ihre Diagnose erhielt, erzählt Marshall auf TikTok.

Es folgte eine Chemotherapie nach der anderen und schließlich eine Operation, in der der Tumor erfolgreich entfernt werden konnte. Doch die Freude war nicht von Dauer. Im Januar dieses Jahres bemerkte Faye erneut schwere Symptome.

Eine Untersuchung bestätigte die schlimmsten Befürchtungen: Der Krebs hatte Metastasen gebildet und sich inzwischen auf ihre Lunge ausgebreitet. Wieder musste sich die junge Frau einer Bestrahlungstherapie unterziehen, die alles von ihr abverlangte.

"Eine Chemotherapie wird ihr Leben verlängern, aber sie wird sie nie heilen", so Marshall.