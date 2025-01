Paar kauft Secondhand-Bild für drei Euro: Was sie dann herausfinden, raubt ihnen den Atem!

Skye Hitchcocks Ehemann war sofort verzückt von dem Bild. © TikTok/Screenshot/sykehitch

Dort fanden sie nämlich ein wunderschönes Bild von zwei Antilopen in freier Wildbahn.

Hitchcocks Ehemann war sofort Feuer und Flamme. Immerhin kostete das Kunstwerk lediglich drei US-Dollar, umgerechnet also 2,88 Euro!

Kurzerhand nahmen die beiden es mit nach Hause. Und dort machte das Paar eine faszinierende Entdeckung: Das Bild war signiert worden. Als Hitchcock online nach der Künstlerin suchte, rutschte ihr beinahe das Herz in die Hose.

So hatten sie und ihr Ehemann einen Abzug eines Werkes von der US-Amerikanerin Vivi Crandell ergattert. "Sie war so talentiert und hatte einen so enormen Einfluss auf den Tierschutz. Sie starb im Jahr 2000 an Krebs", erklärte die junge Frau auf Instagram.

Von genau dem Kunstwerk, das die Hitchcocks von nun an ihr Eigen nennen dürfen, gibt es weltweit nur 670 Drucke, die einzeln normalerweise für stolze 795 US-Dollar (etwa 760 Euro) verkauft werden. Was für ein Fund!