Frau geht mit Dashcam-Aufnahmen viral: Knallten hier Betrüger in ihr Auto?

Queens (New York, USA) - Ein TikTok-Video mit über 35 Millionen Aufrufen erhitzt derzeit die Gemüter. Aufnahmen einer Auto-Dashcam zeigen, wie mutmaßliche Betrüger einen Autounfall provozieren - vermutlich um Geld von der Versicherung abzugreifen.

Geschnitten, abgebremst, ausgeholt und rückwärts in die Front gefahren: Ashpia Natasha stellte den Clip der mutmaßlichen Versicherungsbetrüger ins Netz. © Fotomontage: Screenshot/TikTok/ashpianatasha4

Ashpia Natasha teilte den Clip bei TikTok, in dem sie ihr Erlebnis schildert. Der mutmaßliche Betrugsversuch soll sich auf einer Straße im New Yorker Stadtteil Queens am 16. Oktober (Ortszeit) zugetragen haben.

Aufnahmen zeigen, wie sie mit ihrem Auto eine Vollbremsung hinlegt, nachdem das Auto vor ihr auf ihre Spur zieht und die Person am Lenkrad plötzlich in die Eisen steigt. Ihr gelang es gerade noch rechtzeitig zu bremsen.

Dann jedoch legt der Wagen vor ihr den Rückwärtsgang ein und knallt ihr in die Front. "Sie hatten eine Plane über der hinteren Windschutzscheibe, die abfiel, als sie mein Auto trafen", so Ashpia in der Videobeschreibung. Vermutlich wechselten sie noch einmal den Fahrer des Unfall-Autos aus.

Nacheinander steigen die vier Insassen daraufhin aus dem Fahrzeug, fassen sich teils an den Kopf und filmen ihr Auto - nur um angeblich nach der Versicherung Ashpias zu fragen und danach schnell wieder zu verschwinden.