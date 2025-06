Was Frau in Secondhand-Laden findet, lässt ihre Kinnlade nach unten klappen

Und siehe da: tatsächlich! Da Macy bereits genau diese Tasche der Marke bei sich zu Hause liegen hat - nur eben in Pink statt Blau - wusste sie nach nur wenigen Sekunden, dass sie hier ein Original in den Händen hielt.

"Das ist der beste Fund meines Lebens!", erzählte sie begeistert in einem Video, das seither auf ihrem TikTok -Account veröffentlicht wurde.

Auch diese Vintage-Prada-Schuhe fand Macy Eleni in einem Secondhand-Laden. © TikTok/Screenshot/macyeleni

"Ich habe so gezittert", erklärte sie weiter in dem kurzen Video und fügte schließlich noch hinzu: "Ich bin einfach so überwältigt." Für die junge Frau stand fest: Das hier war eindeutig einer der verrücktesten Momente ihres bisherigen Lebens.

Das Beste an der ganzen Geschichte: Es ist nicht der erste überraschende Fund, den die Influencerin in einem Secondhand-Shop gemacht hat. Erst kürzlich entdeckte sie ein Paar originale Prada-Schuhe für gerade einmal 32,99 US-Dollar (umgerechnet etwa 29 Euro) - normalerweise kosten diese Schuhe gebraucht um die 250 US-Dollar (circa 220 Euro).

Es scheint, als hätte Macy den Dreh einfach raus.