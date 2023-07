Twitter-Einschränkungen: Elon Musk kündigt "drastische Maßnahmen" an!

Bisher waren Twitter-Posts für jeden sichtbar, egal ob mit Konto oder ohne. Das ist jetzt anders. © Constanza Hevia/AFP

Wie Unternehmer und Eigentümer der Seite, Elon Musk (52), am Samstag (Ortszeit) in einem Kommentar erklärte, seien "drastische und sofortige Maßnahmen" notwendig gewesen.

Zuvor hatte ein Nutzer darauf hingewiesen, dass Twitter die Anfragen aller nicht angemeldeten User blockiere und man daher Tweets nicht mehr in Chat-Apps wie WhatsApp und Telegram einbetten könne.

Versucht also ein nicht angemeldeter Nutzer über Google einen Tweet zu finden, zwingt ihn die Webseite jetzt dazu, sich zu registrieren oder anzumelden. Viele Nutzer können daher nicht mehr einfach so einen lustigen oder interessanten Tweet an Freunde schicken, die kein Konto haben.

In seiner Kritik forderte der Nutzer den Space-X-Gründer dazu auf, "die getroffenen Kompromisse zwischen dem Benutzererlebnis und dem Wachstum zu überdenken". Er verwies auch darauf, dass soziale Medien wie TikTok und YouTube diese Maßnahme nicht bräuchten.



Twitter setzt eigentlich seit Langem auf Abfragen durch Google-Suchen und den einfachen Zugang zu Tweets im Internet, um das Interesse an der Plattform zu steigern. Was hat sich jetzt geändert?