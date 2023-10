Vater holt seine Tochter aus dem Kindergarten ab: Ihre Reaktion bringt sein Herz zum Schmelzen!

Die dreijährige Amouri reagierte aus Freude mit einem Tanz, als sie ihren Vater sah, der sie aus dem Kindergarten abholte. © Screenshot TikTok/nukthepoet

Wie die ABC-Fernsehsendung Good Morning America berichtete, begrüßte die Dreijährige ihren Vater, Da'rius Morman, mit einem Freudentanz, als sie ihn sah.

Der Mann, der von der Szene gerührt war, zückte sofort sein Handy und hielt die künstlerische Darbietung des Kindes in einem Video fest.

Die bezaubernde Reaktion seiner Tochter Amouri teilte er anschließend auf seinem TikTok-Account nukthepoet.



In dem Clip ist zu sehen, wie Amouri zunächst an einem knallroten Tisch in der Nähe des Eingangs zur Kita sitzt, als ihr Vater hereinkommt. Sie begrüßt ihn mit einem lauten "Papa!"-Ruf, sobald sie ihn entdeckt.

Emotional überwältigt, kullern dem Kind auch schon die Tränen über die Wangen, als es seinen Vater fest umarmt. Dann dreht sie sich um und beginnt zu tanzen, während sie "Papa, Papa, Papa, Papa" singt.

"Ihr werdet nicht verstehen, wie sehr dieses Video mein Herz buchstäblich zum Schmelzen bringt", schrieb Morman. "Ich bin so glücklich, dass ich es mit der Kamera festgehalten habe."