Spam-Mails sind nervig, teilweise gefährlich: Aber wie schützt man sich vor ihnen?

Dresden - Sie kommen als E-Mail, SMS oder in Messenger-Diensten wie WhatsApp daher: Spam-Mails. Oft sind die Werbemails nur lästig. Sie können aber auch gefährlich sein und persönliche Daten ausspähen. Woran erkennt man Spam und wie schützt man sich davor?

Achtung beim Mailverkehr: Kennt Ihr einen Mailabsender nicht oder kommt Euch eine Mail merkwürdig vor, seid lieber etwas zu skeptisch als zu unvorsichtig. (Symbolbild) © 123RF/sifotography

Ihren Namen haben Spam-Mails von US-amerikanischem Marken-Dosenfleisch. Im Krieg waren Lebensmittel rationiert, aber "Spam"-Fleisch gab es überall. So omnipräsent, so ungeliebt war es - genauso wie heute die unerwünschten E-Mail-Nachrichten. Immerhin sind von den 3,7 Millionen pro Sekunde verschickten E-Mails 75 Prozent Spam-Mails. So erkennt man sie:



Absender wird geschickt vertuscht: Prüft die Absenderadresse einer unbekannten Mail! Spam-Versender benutzen oft Adressen, die zwar ähnlich aussehen, aber nicht vom wahren Absender stammen. So liest sich amazon@amazon-support.com fast wie eine echte Mail des Onlineversenders, stammt aber eben nicht von amazon.de oder amazon.com, wie die Mail richtig enden müsste.

Gruseliges Deutsch: Liest sich der Mail-Text, als wäre er bruchstückhaft von Google übersetzt worden, ist das ein typisches Zeichen für Spam. Rechtschreib- und Grammatikfehler ziehen sich oft ebenso durch die Mail wie ein durcheinandergewürfelter Satzbau.