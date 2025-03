Norwegen - Fast jeder hat schon einmal den eigenen Namen gegoogelt, um herauszufinden, was das Internet über einen weiß. Inzwischen liefern auch KI-Modelle solche Informationen. Als der Norweger Arve Hjalmar Holmen neugierig nach sich selbst suchte, ahnte er nicht, welche erschreckende Entdeckung ihn erwarten würde.

Halluzinationen und Fehlinformationen sind bei ChatGPT keine Seltenheit. (Symbolbild) © JUSTIN TALLIS / AFP

Der Norweger fragte bei ChatGPT nach: "Wer ist Arve Hjalmar Holmen?" Dann erhielt er eine Geschichte, die sogar in Teilen wahr war, wie NOYB berichtet.

Anzahl und Geschlechter seiner Kinder, der Wohnort der Familie, alles richtig. Das wäre noch lange nicht so problematisch, wenn die Geschichte nicht noch etwas weitergehen würde.

Die KI dichtete dem Familienvater nämlich auch noch an, dass er seine Kinder ermordet haben soll.

Laut ChatGPT fand man zwei seiner Söhne tot in einem Teich. "Arve Hjalmar Holmen wurde wegen Mordes an seinen beiden Söhnen angeklagt und später verurteilt, ebenso wegen versuchten Mordes an seinem dritten Sohn", hieß es weiter im Text.



Ein frei erfundene Mordgeschichte wäre das eine, aber da die Fehlinformationen hier mit eindeutigen und sogar korrekten persönlichen Daten vermischt waren, handelte es sich um einen gefährlichen Fall von Diffamierung.