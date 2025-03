Israel-Krieg: Gaza ohne Strom - Neue Gespräche zu Feuerpause

Menschen nehmen an einer Demonstration teil und fordern die sofortige Freilassung der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Eine Delegation der Hamas führte in den vergangenen Tagen in Kairo Gespräche mit ägyptischen Vermittlern und reiste am Sonntag Richtung Katar ab, wie die dpa aus Flughafenkreisen erfuhr.

In der katarischen Hauptstadt Doha sollen am Montag die indirekten Verhandlungen fortgeführt werden, bei denen Katar, Ägypten und die USA als Vermittler zwischen den beiden Kriegsparteien fungieren.

Auch Israel wird heute eine Delegation nach Doha schicken, um die Verhandlungen voranzubringen, wie das Büro des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu mitteilte.

Nach Informationen der US-Nachrichtenseite "Axios" wird der US-Sondergesandte für Nahost, Steve Witkoff, voraussichtlich am morgigen Dienstagabend dazustoßen.

