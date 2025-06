Israel-Krieg: Berichte über Siedlergewalt im Westjordanland

Israel - Die israelische Armee warnt die Bevölkerung im Gazastreifen eindringlich davor, die umstrittenen und am Mittwoch wegen "Renovierungsarbeiten" geschlossenen Verteilungszentren für Hilfsgüter zu besuchen.

Alles in Kürze

Alle Entwicklungen zu m Krieg in Gaza, Libanon und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

Darüber hinaus wolle die israelische Armee die Zeit nutzen, um sichere Zugangswege vorzubereiten, berichtete die "Times of Israel" .

Nach wiederholten Berichten über tödliche Schüsse auf Palästinenser bei den Zentren in den vergangenen Tagen will die für die Verteilung der Hilfsgüter verantwortliche Gaza Humanitarian Foundation (GHF) die Sicherheit dort verbessern.

Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, rund 40 israelische Jugendliche seien in den Ort in der Nähe von Ramallah eingedrungen. Einige Siedler waren demnach maskiert. Israels Armee sei zum Tatort entsandt worden. Das israelische Militär teilte auf Nachfrage mit, den Berichten nachzugehen.

Der Rote Halbmond behandelte eigenen Angaben nach sieben Anwohner von Deir Dibwan, die von Siedlern geschlagen worden sein sollen. Die Siedler hätten auch Steine auf die Bewohner geworfen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Dem Bericht zufolge gab es zehn Verletzte. Zwei von ihnen seien in eine Klinik gebracht worden.

Dutzende israelische Siedler haben palästinensischen und israelischen Medien zufolge in einer Kleinstadt im Westjordanland mehrere Häuser und Autos in Brand gesetzt.

Gespräche mit seinem Kollegen Johann Wadephul (62, CDU) sind nach Angaben des Außenamtes am Donnerstag geplant. Nach einer Mitteilung des israelischen Außenministeriums besucht Saar auch das Holocaust-Mahnmal in Berlin.

Am Mittwoch wird der israelische Außenminister Gideon Saar (58) in Berlin erwartet.

Nach den neuen Berichten über bei den Hilfszentren getötete Palästinenser bekräftigte UN-Generalsekretär António Guterres (76) seine Forderung nach Konsequenzen.

"Der Generalsekretär fordert weiterhin eine sofortige, unabhängige Untersuchung dieser Ereignisse und die Rechenschaftspflicht der Täter", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric (59) in New York. "Es ist inakzeptabel, dass Zivilisten beim Versuch, Nahrungsmittel zu beschaffen, ihr Leben riskieren und in mehreren Fällen sogar verlieren."