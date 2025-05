Israel-Krieg: Luftwaffe bombardiert Ziele an Syriens Mittelmeerküste

Alles in Kürze

Im Gegenzug sollten 125 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilte Palästinenser freikommen sowie 1.111 Bewohner des Gazastreifens, die nach dem Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 festgenommen worden waren.

Israelischen Medienberichten zufolge sieht der Plan des US-Sondergesandten Steve Witkoff eine 60-tägige Waffenruhe vor. Demnach sollten zehn Geiseln in zwei Schritten binnen einer Woche freigelassen und die Leichen von 18 Verschleppten übergeben werden, hieß es in mehreren Berichten.

Die Hamas sei von dem Vorschlag enttäuscht, da er Israel weiterhin die Möglichkeit einräume, die Kämpfe nach Ablauf der Feuerpause wieder aufzunehmen, berichtete die "Times of Israel" unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Quellen.

Die Kriegsparteien seien sehr nah an einer Einigung, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus vor Journalisten. Während Israel nach Angaben des Weißen Hauses einen US-Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe angenommen hat, prüft die Hamas den Plan nach eigenen Angaben noch.

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben zwei Angriffe gegen Ziele in Syrien geflogen.

Beide richteten sich gegen Waffenlager in der Nähe von Latakia an der Mittelmeerküste, teilte das israelische Militär mit. In einem dieser Depots seien Raketen für den Beschuss von Schiffen gelagert gewesen, im anderen Luftabwehrraketen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete, dass israelische Luftangriffe Kasernen in der Region Latakia trafen. Dabei sei es zu schweren Explosionen gekommen. Angaben über Tote und Verletzte lagen zunächst nicht vor.