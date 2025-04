Israel-Krieg: Rechtsextremer Minister fordert Militärherrschaft in Gaza

Fortsetzung des Artikels laden

18. März, 12.30 Uhr: Ehemalige Geiseln kritisieren Israels Angriffe in Gaza

Ehemalige Geiseln sowie die Angehörigen der noch im Gazastreifen festgehalten Entführten haben Israels tödliche Luftangriffe auf Ziele der Hamas kritisiert. Ihr Herz sei gebrochen, teilte Emily Damari in einem Beitrag in den sozialen Medien mit. Sie sei enttäuscht über die Wiederaufnahme der Kämpfe in Gaza. Damari wurde im Januar im Rahmen der ersten Phase eines Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas freigelassen.

Ehemalige Geiseln sowie die Angehörigen der noch im Gazastreifen festgehalten Entführten haben Israels tödliche Luftangriffe auf Hamas-Ziele verurteilt. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

18. März, 10 Uhr: Israel ruft Anwohner der Grenzgebiete in Gaza zur Flucht auf

Nach den tödlichen Luftangriffen auf Ziele der Hamas im Gazastreifen hat Israels Armee Anwohner der dortigen Grenzgebiete zur Flucht aufgerufen. Die Armee warnte besonders die Bewohner einiger Stadtteile von Chan Junis im Süden sowie Beit Hanun im Norden des Küstenstreifens, die nahe der Grenze zu Israelliegen, sie habe dort begonnen, gegen die Islamistenorganisation Hamas vorzugehen. "Diese Gebiete sind gefährliche Kampfgebiete", hieß es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf. Die Menschen sollen sich demnach zu ihrer eigenen Sicherheit in den Westen der Stadt Gaza sowie in den Westen der Stadt Chan Junis begeben.

18. März, 6.02 Uhr: Schwerste Luftangriffe seit Beginn der Waffenruhe

Israels schwerste Luftangriffe in Gaza seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe erfolgten auf die "wiederholte Weigerung der Hamas, unsere Geiseln freizulassen, sowie auf ihre Ablehnung aller Vorschläge, die sie vom Gesandten des US-Präsidenten Steve Witkoff und von den Vermittlern erhalten hat", teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Er und seine "extremistische Regierung" hätten beschlossen, das Waffenruhe-Abkommen "zu brechen", hieß es in einer Erklärung der Hamas. Damit riskiere Israel das Leben der Geiseln, drohte die Terrororganisation. Sie forderte die Vermittler Ägypten, Katar und USA auf, Israel "für den Bruch" des Abkommens zur Verantwortung zu ziehen. Netanjahu hatte wiederholt erklärt, Israel werde alle seine Kriegsziele erreichen. Dazu gehört die Freilassung aller Geiseln und die komplette Zerschlagung der Hamas.

Israels Armee hat rund zwei Monate nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wieder massive Angriffe auf die islamistische Hamas aufgenommen. (Archivbild) © Jehad Alshrafi/AP/dpa

18. März, 6 Uhr: Tote bei israelischen Angriffen in Südsyrien

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge militärische Ziele im Süden des Nachbarlandes Syrien angegriffen. Dabei habe es zwei Tote gegeben, meldete die syrische Nachrichtenagentur Sana. Bei den beiden Opfern soll es sich den Angaben nach um Zivilisten handeln. Zudem seien 19 Menschen bei den israelischen Luftangriffen in der Gegend der Stadt Daraa verletzt worden, hieß es weiter. Das israelische Militär teilte mit, Ziel seien unter anderem Kommandozentralen und Militäranlagen der früheren syrischen Regierung von Baschar al-Assad gewesen. Diese stellten eine Bedrohung für Israel dar. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

17. März, 13.40 Uhr: Drei Palästinenser bei Luftangriff im Gazastreifen getötet

Bei einem israelischen Luftangriff im zentralen Abschnitt des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Die israelische Armee sprach von "drei Terroristen, die in der Nähe von israelischen Truppen operierten und versuchten, einen Sprengsatz zu legen". Auch in Rafah im Süden des Küstengebiets sei es unter ähnlichen Umständen zu einem Luftangriff gekommen.

Bei einem israelischen Luftangriff im zentralen Gazastreifen wurden mindestens drei Menschen getötet. © Abboud/XinHua/dpa

17. März, 13.32 Uhr: Protestaufrufe gegen Entlassung des Geheimdienstchefs in Israel

Die von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigte Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs Ronen Bar hat unter Netanjahus Kritikern große Empörung ausgelöst. Mehrere Organisationen riefen für Dienstag und Mittwoch zu Protestkundgebungen gegen den umstrittenen Schritt auf. Oppositionsführer Jair Lapid kündigte eine Klage seiner Zukunftspartei gegen die Entlassung an. Netanjahu hatte am Sonntagabend in einer Videobotschaft die Entlassung von Ronen Bar angekündigt. Als Grund nannte er einen "Mangel an Vertrauen" in den Geheimdienstchef. Israel befinde sich in einem Überlebenskampf und die Entlassung Bars sei ein notwendiger Schritt, "um unsere Kriegsziele zu erreichen und die nächste Tragödie zu verhindern". Er wolle die Entscheidung diese Woche von der Regierung billigen lassen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75, links) und der Inlandsgeheimdienstchefs Ronen Bar (59). © Koby Gideon/GPO/dpa

16. März, 15.43 Uhr: Hisbollah-Mitglieder bei Luftangriff getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff im Süden des Libanons zwei Kämpfer der pro-iranischen Hisbollah-Miliz getötet. Die Männer seien als Späher aktiv gewesen und hätten "Terrorattacken in dem Gebiet von Jatar und Mais al-Dschabal geleitet". Damit hätten sie gegen die seit November geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz verstoßen. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete dagegen von einem Angriff auf ein Auto in Jatar, bei dem ein Zivilist getötet und ein weiterer verletzt worden seien. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israel soll zwei weitere Kämpfer der pro-iranischen Hisbollah-Miliz getötet haben. Bestattungen der Kämpfer locken zahlreiche Menschen auf die verwüsteten Straßen. (Archivbild). © Marwan Naamani/dpa

16. März, 11.22 Uhr: US-Außenminister Rubio informiert Russland über Militäreinsätze

US-Außenminister Marco Rubio (53) sprach nach Angaben seines Ministeriums mit dem russischen Chefdiplomaten Sergej Lawrow (74) und informierte ihn über die Militäreinsätze gegen die Huthi. Rubio habe betont, dass weitere Angriffe auf amerikanische Militär- und Handelsschiffe im Roten Meer nicht toleriert würden. Das "Wall Street Journal" hatte im Herbst berichtet, dass Russland die Huthi-Miliz bei ihren Angriffen auf Schiffe im Roten Meer mit Satellitendaten unterstütze. Die Zieldaten seien über Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht des Landes, an die Huthi übermittelt worden, hatte die US-Zeitung damals unter Berufung auf angeblich informierte Kreise geschrieben. Nach einem damaligen Bericht der "Financial Times" unterstützte die Huthi-Miliz wiederum Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Hunderten jemenitischen Söldnern.

US-Außenminister Marco Rubio (53) hat Kontakt zum russischen Chefdiplomaten Lawrow aufgenommen. (Archivbild) © Saul Loeb/Pool AFP/AP/dpa

16. März, 11.16 Uhr: Trump warnt den Iran - Außenminister reagiert

An die Adresse des Irans gerichtet schrieb US-Präsident Donald Trump (78), die Unterstützung für die Huthi-Terroristen müsse sofort beendet werden. Die Führung der Islamischen Republik dürfe weder das amerikanische Volk, dessen Präsidenten noch die weltweiten Schifffahrtsrouten bedrohen. "Seien Sie gewarnt, denn Amerika wird Sie zur Rechenschaft ziehen, und wir werden nicht nett zu Ihnen sein!", schrieb Trump. Irans Außenminister Abbas Araghtschi (62) erwiderte auf X, die Regierung der Vereinigten Staaten habe "nicht die Autorität", die iranische Außenpolitik "zu diktieren". Er forderte, die Tötung von Menschen im Jemen zu stoppen.

US-Präsident Donald Trump (78) hat sich mit mahnenden Worten an den Iran gewandt. © Luis M. Alvarez/AP/dpa

15. März, 15.39 Uhr: Neun Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. Unter den Opfern der Attacke seien Helfer einer Rettungsmannschaft gewesen, die in der nördlichen Stadt Beit Lahia im Einsatz gewesen sei, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Unter den Toten seien außerdem Foto-Journalisten, ein Mediensprecher und ein Fahrer gewesen. Das israelische Militär bestätigte den Angriff, machte aber keine Angaben zu Verletzten oder Toten.